Състезание по квичене като прасе в Естония

Необичайно състезание по квичене като прасе се проведе в естонския град Тарту. Участници от различни възрасти влязоха в ролята на прасета и премериха сили със звуци от грухтене до почти оперни писъци. Участниците бяха оценявани по достоверност, сила и артистичност от жури от свиневъдния сектор.

Зад забавната идея стои сериозната кауза за привличане на внимание към свиневъдството в Естония, което изпитва трудности поради конкуренцията в Евросъюза.

Събитието даде шанс и на деца да видят и всички прасенца отблизо – рядкост заради строгите ограничителни мерки срещу африканската чума по свинете.