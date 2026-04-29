ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Разкриха подземен „наркоград" в бивша мина...
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията

Международната футболна федерация (ФИФА) въвежда строги нови правила срещу дискриминацията, които ще влязат в сила още от Мондиала това лято. Целта е по-строга дисциплина и нулева толерантност към расизъм и неспортсменско поведение. Решението бе прието единодушно от Международния борд на футболните асоциации по време на среща във Ванкувър.

Най-сериозната промяна, известна като „Закона Винисиус“, предвижда футболистите, които покриват устата си по време на спор, да бъдат санкционирани с директен червен картон. Повод за нововъведението стана инцидентът от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика, при който Винисиус Жуниор обвини Джанлука Престиани в расизъм, след като аржентинецът прикри устата си по време на разговор между двамата.

Новите разпоредби предвиждат и директни червени картони за играчи, които напускат терена в знак на протест срещу съдийски решения, както и за членове на треньорските щабове, които насърчават подобни действия.

