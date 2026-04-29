Международната футболна федерация (ФИФА) въвежда строги нови правила срещу дискриминацията, които ще влязат в сила още от Мондиала това лято. Целта е по-строга дисциплина и нулева толерантност към расизъм и неспортсменско поведение. Решението бе прието единодушно от Международния борд на футболните асоциации по време на среща във Ванкувър.

Най-сериозната промяна, известна като „Закона Винисиус“, предвижда футболистите, които покриват устата си по време на спор, да бъдат санкционирани с директен червен картон. Повод за нововъведението стана инцидентът от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика, при който Винисиус Жуниор обвини Джанлука Престиани в расизъм, след като аржентинецът прикри устата си по време на разговор между двамата.

Новите разпоредби предвиждат и директни червени картони за играчи, които напускат терена в знак на протест срещу съдийски решения, както и за членове на треньорските щабове, които насърчават подобни действия.