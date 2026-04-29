По оста Вашингтон - Техеран: Изслушване на военния министър Хегсет в Конгреса

Министерството на финансите на Съединените щати издаде лиценз, който разрешава определени транзакции с активи на компанията "Лукойл". Документът е със срок до 30 май. Според източници във Вашингтон, САЩ ще предадат на Пакистан преработено мирно предложение за край на войната с Иран до петък.

Пакистан е основният посредник в преговорите, които са в задънена улица. Последното предложение на Техеран не включваше ядрената програма и това е предизвикало недоволство в Белия дом. Днес президентът Доналд Тръмп реагира и написа в социалната си мрежа, че е добре иранците да поумнеят скоро, и че не могат да подпишат неядрена сделка. Според американски медии администрацията на Тръмп обмисля разширяване на блокадата на иранските пристанища, с цел още по-голям натиск върху икономиката на страната.

При изслушване в Конгреса военният министър Пит Хегсет заяви, че рекордният бюджет от трилион и половина долара, който Пентагонът иска, "отразява спешността на ситуацията".