Дебют на бъдещия премиер на Унгария Петер Мадяр в Брюксел

Лидерът на спечелилата изборите в Унгария партия Тиса Петер Мадяр се срещна днес в Брюксел с председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Европейския съвет Антонио Коща. Разговорите на високо ниво в Брюксел бяха неформални, защото Мадяр все още не е встъпил в длъжност като премиер на Унгария.

След 16 години управление на Виктор Орбан и замразени еврофондове, Будапеща ще се опита бързо да разблокира около 10 милиарда евро. Част от тях са по плана за възстановяване на страната. Досега Унгария не е изпратила нито едно искане за плащане, а реформите, свързани със съдебната независимост и борбата с корупцията трябва да бъдат осъществени до края на август. За да спази крайния срок, Унгария планира да предаде на Комисия ревизирания си план до края на май.

Петер Мадяр се надява и на осигуряване на заеми по програмата SAFE за инвестиции в отбраната, както и на връщането на унгарските университети към програмата Еразъм.

