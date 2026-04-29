Американската външна политика на фокус: Министър от администрацията на Рейгън пред студенти в УНСС

"Никой в Белия дом не е вярвал, че Иран представлява реална заплаха за САЩ преди да бъдат наредени ударите срещу Ислямската република" - това заяви бившият американски зам.-министър на правосъдието проф. Брус Фейн.

Той беше специален гост на лекция, посветена на американската външна политика и геополитическите трансформации в УНСС. Фейн, който е и член на комисията по импийчмънт към американския Конгрес, не изключва Доналд Тръмп да бъде свален от власт преди края на мандата си, но не и в навечерието на междинните избори, когато конгресмените не успяват да му бъдат реален коректив. Лекцията беше съвместно с експерта по Близкия изток Анастас Терзобалиев, а на събитието присъстваха дипломати от няколко арабски държави и представители на политическия спектър у нас.