Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян

Големият пожар, който избухна в руската петролна рафинерия в Туапсе след украинска атака, е овладян. Атаката с дрон беше потвърдена от украинската армия. Тя е третата срещу черноморското пристанище през последните две седмици. Местните власти се борят с екологични последици.

Руските власти съобщиха, че концентрацията на известния с канцерогенните си свойства бензен в Туапсе е превишена. Вчера там беше обявено извънредно положение заради пожар в нефтопреработвателния завод, предизвикан от украински въздушни удари. Съобщава се, че реката и плажът на града са покрити с нефт, а разливът представлява заплаха за морската среда. Десетки местни жители са били евакуирани, риск за здравето на хората няма.

Александър Куренков, министър на извънредните ситуации на Русия: "Ситуацията е сложна, но в момента е под контрол."

Москва опроверга твърденията на Киев, че заводът в Туапсе снабдява руската армия в окупираните украински територии.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Този петрол е бил предназначен за износ, за да се гарантира, че Русия изпълнява задълженията си по експортните договори."

След атаката с дрон на украинските въоръжени сили срещу Туапсе, черноморските страните от НАТО трябва да обмислят дали подкрепят терористи, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя обвини Турция и България, че допринасят за щетите в Черно море.

В същото време руски дронове атакуваха Измаил в Одеска област на Украйна. Поразена е местната болница, а в жилищни райони избухнаха пожари. В понеделник руска атака в пристанищната зона на Одеса предизвика разлив на 6000 тона слънчогледово масло в Черно море.