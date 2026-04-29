БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Чете се за: 04:10 мин.
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Чете се за: 02:17 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:07 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Балканфила" 2026: Перник е домакин на Международната филателна изложба

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Балканфила" 2026 започна днес в Двореца на културата в Перник. 21-вата международна филателна изложба е под патронажа на Министерството на транспорта и съобщенията и Симеон Сакскобугготски - почетен председател на Съюза на българските филателисти.

Историята на балканските филателни изложби започва именно в България преди 90 години. "Балканфила" е сред най-престижните филателни събития в региона. България е домакин за шести път, а откритата днес изложба в Перник е най-мащабната. На откриването на събитието беше валидирана пощенска карта "Балканфила" 2026 - Слава на миньорския труд".

Спас Панчев, председател на Съюза на филателистите в България: "България е давала и продължава да дава тон в развитието на филателията. И се радвам че днес със съдействието на кмета на Перник сме заедно в този прекрасен Дворец на културата и откриваме 21-вата Балканска филателна изложба. Желаещи да събират все още има. Не е като едно време, но Световния съвет на филателистите обединява над 150 милиона колекционери. Най-голямата неправителствена организация в света."

Над 550 табла събират историята и красотата на марките и пощенските картички. Марки от миналия век, свързани с историята на България са сред ценните открития на Михаил Миков, колекционер от години. Един от председателите на Народното събрание, притежава рядка марка с емблематичната сграда.

Михаил Миков, бивш председател на НС: "Тя е от 1919 г., това е първата марка с Народното събрание. Има и по-стари - картичка на която са изобразени на двете най-представителни по онова време сгради - НС и Княжеския дворец. Изключително интересно нещо, което открих благодарение на Нешка Робева е една рисунка на Светлин Русев върху законопроекта за промяна на член 1 в Събранието преди Великото народно събрание."

снимки: БТА

В "Балканфила" се събират изложители от 11 балкански държави – и гости от Китай, Израел и Молдова. В рамките на изложбата ще бъде отбелязана и 100-годишнината на Световната филателна федерация.

#филателна изложба #Перник

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ