"Балканфила" 2026: Перник е домакин на Международната филателна изложба

"Балканфила" 2026 започна днес в Двореца на културата в Перник. 21-вата международна филателна изложба е под патронажа на Министерството на транспорта и съобщенията и Симеон Сакскобугготски - почетен председател на Съюза на българските филателисти.

Историята на балканските филателни изложби започва именно в България преди 90 години. "Балканфила" е сред най-престижните филателни събития в региона. България е домакин за шести път, а откритата днес изложба в Перник е най-мащабната. На откриването на събитието беше валидирана пощенска карта "Балканфила" 2026 - Слава на миньорския труд".

Спас Панчев, председател на Съюза на филателистите в България: "България е давала и продължава да дава тон в развитието на филателията. И се радвам че днес със съдействието на кмета на Перник сме заедно в този прекрасен Дворец на културата и откриваме 21-вата Балканска филателна изложба. Желаещи да събират все още има. Не е като едно време, но Световния съвет на филателистите обединява над 150 милиона колекционери. Най-голямата неправителствена организация в света."

Над 550 табла събират историята и красотата на марките и пощенските картички. Марки от миналия век, свързани с историята на България са сред ценните открития на Михаил Миков, колекционер от години. Един от председателите на Народното събрание, притежава рядка марка с емблематичната сграда.

Михаил Миков, бивш председател на НС: "Тя е от 1919 г., това е първата марка с Народното събрание. Има и по-стари - картичка на която са изобразени на двете най-представителни по онова време сгради - НС и Княжеския дворец. Изключително интересно нещо, което открих благодарение на Нешка Робева е една рисунка на Светлин Русев върху законопроекта за промяна на член 1 в Събранието преди Великото народно събрание."

снимки: БТА

В "Балканфила" се събират изложители от 11 балкански държави – и гости от Китай, Израел и Молдова. В рамките на изложбата ще бъде отбелязана и 100-годишнината на Световната филателна федерация.