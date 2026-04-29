ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Разкриха подземен „наркоград" в бивша мина...
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Спорове за статута на лагера в Белене: Бави се процедурата за обявяването му за паметник на културата

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Спор между роднини на концлагеристи от „Белене" и община Белене. Първите смятат, че бившият лагер трябва да се стопанисва от държавата, без да се наместват общината и частни интереси. От общината пък твърдят, че само те се грижат за мястото и са спечелили проект за възстановяване, който скоро ще представят. Докато вървят споровете, процедурата за обявяване на „Белене" за национален паметник на културата се бави вече осма година.

Журналистът Христо Христов разказа, че през 2017 г. Министерският съвет е дал за временно управление на община Белене бившия концлагер на остров Персин. Трябвало да се дострои паметникът и да се реновират съществуващите сгради. Това според Христов не се е случило до крайния срок през 2022 г. Вместо това през март тази година е издадено право на строеж на самата община за възстановяване на разрушени сгради, огради и други съоръжения, които според Христов не съществуват.

Христо Христов, журналист: „Те си правят по някакъв таен скрит проект, който нито е подлаган на обсъждане, стремеж да възстановят концлагер, където никъде в нито една европейска страна няма такава практика, на тях е възложено да съхранят тези сгради, те не са реновирани, а тръгват да сторят нещо ново, което ще стане една бутафория - атракцион, като ще се искат от хората пари да видят това нещо. От паметта на жертвите се прави бизнес.“

Христо Христов беше подкрепен от бивши концлагеристи както и от близки на затворници.

Сафие Юрдакул, дъщеря на концлагерист от „Белене": „Ние не искаме стопанисването на бившия концлагер в Белене от община Белене. Там държавата да работи сериозно.“

Кметът на община Белене отхвърли обвиненията:

Милен Дулев, кмет на община Белене: „Откакто е дадено на община Белене тези декари за стопанисване общината ги поддържа, никой друг не се е ангажирал с поддръжката на имота, направихме проект, одобрен е, всичко е в рамките на закона, ние държим на всички дейности, които сме предприели. Г-н Христов само мисля, че не подпомага дейността - гледа да пречи.“

Кметът Милен Дулев каза още, че новият проект за бившия лагер в Белене, съвсем скоро ще бъде представен на обществеността.

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
2
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
3
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
4
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
5
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за финала на Купата на България
6
Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Политика

Новите депутати и нагласите им за законови промени в защита на животните
Новите депутати и нагласите им за законови промени в защита на животните
Американската външна политика на фокус: Министър от администрацията на Рейгън пред студенти в УНСС Американската външна политика на фокус: Министър от администрацията на Рейгън пред студенти в УНСС
Чете се за: 02:05 мин.
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
България се стреми да промени профила на туристите, които привлича, заяви министърът на туризма България се стреми да промени профила на туристите, които привлича, заяви министърът на туризма
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя" Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
