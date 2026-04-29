Спорове за статута на лагера в Белене: Бави се процедурата за обявяването му за паметник на културата

Спор между роднини на концлагеристи от „Белене" и община Белене. Първите смятат, че бившият лагер трябва да се стопанисва от държавата, без да се наместват общината и частни интереси. От общината пък твърдят, че само те се грижат за мястото и са спечелили проект за възстановяване, който скоро ще представят. Докато вървят споровете, процедурата за обявяване на „Белене" за национален паметник на културата се бави вече осма година.

Журналистът Христо Христов разказа, че през 2017 г. Министерският съвет е дал за временно управление на община Белене бившия концлагер на остров Персин. Трябвало да се дострои паметникът и да се реновират съществуващите сгради. Това според Христов не се е случило до крайния срок през 2022 г. Вместо това през март тази година е издадено право на строеж на самата община за възстановяване на разрушени сгради, огради и други съоръжения, които според Христов не съществуват.

Христо Христов, журналист: „Те си правят по някакъв таен скрит проект, който нито е подлаган на обсъждане, стремеж да възстановят концлагер, където никъде в нито една европейска страна няма такава практика, на тях е възложено да съхранят тези сгради, те не са реновирани, а тръгват да сторят нещо ново, което ще стане една бутафория - атракцион, като ще се искат от хората пари да видят това нещо. От паметта на жертвите се прави бизнес.“

Христо Христов беше подкрепен от бивши концлагеристи както и от близки на затворници.

Сафие Юрдакул, дъщеря на концлагерист от „Белене": „Ние не искаме стопанисването на бившия концлагер в Белене от община Белене. Там държавата да работи сериозно.“

Кметът на община Белене отхвърли обвиненията:

Милен Дулев, кмет на община Белене: „Откакто е дадено на община Белене тези декари за стопанисване общината ги поддържа, никой друг не се е ангажирал с поддръжката на имота, направихме проект, одобрен е, всичко е в рамките на закона, ние държим на всички дейности, които сме предприели. Г-н Христов само мисля, че не подпомага дейността - гледа да пречи.“

Кметът Милен Дулев каза още, че новият проект за бившия лагер в Белене, съвсем скоро ще бъде представен на обществеността.



