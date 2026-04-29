Застудяване и ниски за началото на месец май температури

В близките дни от североизток ще продължи да нахлува по-студен въздух и температурите в началото на месец май ще бъдат много по-ниски от климатичните норми. Ще има и валежи, но по-слаби и на по-малко места.

През следващото денонощие ще вали в почти цялата страна. Предупреждение от първа и втора степен за значителни количества е обявено в Западна и Централна България. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър и максималните температури утре ще бъдат от 7° в Северна България, до 14° на места в Южна, в София – около 9°.

И по Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 9° и 13°.

И в планините ще има интензивни валежи от дъжд и гръмотевици, по-значителни в масивите от Югозападна България, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. По високите върхове валежите ще са от сняг.

Дъжд и сняг ще вали все още на места в Източна Европа. Дъжд ще вали на Апенините и на Пиринеите, като там валежите ще са придружени и от гръмотевици. Ще вали и на Балканите, по-интензивно и с гръмотевична дейност в централната част от полуострова.

У нас в петък ще вали на по-малко места и по-слабо. Вятърът ще отслабне, но ще остане студено за началото на месец май, с максимални температури между 10° и 15°. В събота все още на отделни места, главно в планинските райони, ще има и слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще се понижат още, но дневните слабо ще се повишат.

В понеделник ще преобладава слънчево време, с малка вероятност за валежи, а температурите отново ще тръгнат нагоре.