Три месеца след трагедията край „Петрохан“: Пътят към хижата вече е отворен

Три месеца след случая с намерените мъртви мъже край „Петрохан" пътят към хижата вече е отворен. Полицията в момента охранява само опожарената сграда, тъй като разследването все още не е приключило.

След близо 3 месеца от случая „Петрохан-Околчица“ достъпът до хижата на прохода е свободен. Случаят разтърси страната ни. Всичко започна на 2 февруари когато след сигнал за пожар в хижа „Петрохан“ откриха простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а след няколко дни на 8 февруари откриха и другите от Рейнджърската организация под името национална агенция за контрол на защитените територии.

Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-г Александър Милушев бяха намерени простреляни в кемпер край вр. Околчица. Последните данни на разследващите са, че става въпрос за затворено общество и се касае за самоубийство и убийство.

Тук местните хора негодуваха заради ограничения достъп от полицията, т.к. по пътя за опожарената хижа има изворна чешма, от която си наливат вода. От днес пътят е отворен.