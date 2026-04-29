Нападение срещу евреи в Лондон: Полицията го окачестви като терористична атака

Израел призова Великобритания да предприеме решителни и спешни действия след нападението с нож в Лондон, при което бяха ранени двама евреи.
Британската полиция окачестви случилото се като терористична атака, но според силите на реда все още e рано да се каже дали тя е свързана с Иран. Двамата ранени мъже са на 34 и 76 години. Те са в стабилно състояние. Кралят е „дълбоко обезпокоен“, обяви Бъкингамският дворец. Властите съобщиха подробности за нападателя, който е арестуван.
Марк Роули, началник на полицията в Лондон: „Нашите екипи за борба с тероризма вече официално обявиха този инцидент за терористична атака. 45-годишният мъж е арестуван по подозрение в опит за убийство и остава в ареста след преглед в местна болница. Той има история на прояви на сериозно насилие и проблеми с психичното здраве. Разследването продължава.“