Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)

Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон. Ранените на 30 и на 70 години, те са в стабилно състояние. Извършителят - 45-годишен мъж, е задържан.

Той се е опитал да намушка и полицейски служител. Подробности за нападателя не са известни. Атаката е извършена в квартал "Голдърс Грийн", в който живее голяма еврейска общност. Единият от двамата е нападнат пред магазин, а другият - близо до синагога.

Британският премиер Киър Стармър е информиран за инцидента. Според него, случилото се е "дълбоко обезпокоително" и отговорните за нападението ще бъдат справедливо наказани. Разследването се води от специализирания отдел за борба с тероризма. Само през последния месец в Лондон са задържани 20 души във връзка с разследвания на нападения на обекти, свързани с еврейската общност.

