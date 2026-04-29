В помощ на младите медици: Създават единен портал за лекари специализанти

Служебната власт разработи единен портал за лекари - специализанти. В него ще има информация за всички свободни места, условията и необходимите документи за кандидатстване.

Платформата е активна тестово. За да заработи официално, трябва да бъдат приети промени в наредбата за специализации. Служебният здравен министър ги предложи за обществено обсъждане. Предвижда се, лекарите да могат да кандидатстват през сайта specializanti.his.bg най-рано в началото на следващата година.