В помощ на младите медици: Създават единен портал за лекари специализанти

Служебната власт разработи единен портал за лекари - специализанти. В него ще има информация за всички свободни места, условията и необходимите документи за кандидатстване.
Платформата е активна тестово. За да заработи официално, трябва да бъдат приети промени в наредбата за специализации. Служебният здравен министър ги предложи за обществено обсъждане. Предвижда се, лекарите да могат да кандидатстват през сайта specializanti.his.bg най-рано в началото на следващата година.
Василена Димитрова: „Остават отворени въпроси за награждаванията, които нямаше как в краткото време на служебния кабинет да бъдат обсъдени и да има някакъв напредък в тази сфера, както и други проблеми, които ние акцентирахме като протест.“
Доц. Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: „В условията на неприет бюджет ние съвсем човешки се разбрахме, че не може като служебен кабинет да отговорим на финансовите искания, но ги подкрепяме. С тази подкрепа се надавам те да бъдат удовлетворени от редовния кабинет, който ще влезе съвсем скоро.“