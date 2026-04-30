Нова заплаха: Тръмп обмисля да намали войниците на САЩ в Германия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля намаляване на броя на американските войници в Германия.



Изявлението дойде след критики на Тръмп към германския канцлер Фридрих Мерц заради негово изказване за войната с Иран. Германският лидер каза, че американците не показват да имат каквато и да било стратегия в Иран и че Иран унижава САЩ.

Тръмп написа в "Трутсоушъл", че решение за евентуално намаляване на американските войници в Германия ще бъде взето скоро. Според германски медии числеността им понастоящем е близо 50 хиляди души.