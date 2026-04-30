Общината обсъжда небостъргач върху общинска земя в София

Столичният общински съвет ще разгледа доклад, който ще разреши на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на булевард "Александър Малинов“ в район "Младост".



Предвижда се частният инвеститор на близо 8 процента от земята да получи право на строеж и да се превърне в притежател на 74 процента от бъдещата 22-етажна сграда. В замяна на това общината ще получи 26 процента от сградата, за да я ползва за нужди на районната администрация.

Предложението е внесено от районния кмет Ивайло Кукурин и предизвика недоволство сред местните хора и част от общинските съветници.