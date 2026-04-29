Изпълнителна агенция „Пътища“ окупираха Община Бойчиновци

ГДНП и ИАП окупираха Община Бойчиновци. Служители на МВР, заедно с екипи на Изпълнителна агенция „Пътища” продължават и към този момент да проверяват документи в Община Бойчиновци.

Кметът Светлин Сретениев бе отведен този следобед в полицейския участък в Бойчиновци и преди минути излезе, заедно със своя адвокат.

Светлин Сретениев, кмет на Община Бойчиновци: „Обичайни проверки, които си ги извършват службите, няма проблем. - В каква връзка са? Светлин Сретениев, кмет на Община Бойчиновци: Попитайте тях. - Не знаем дали не нарушаваме тайната на досъдебното производство.

- Има образувано досъдебно производство?

Работата на институциите продължава и към този момент.