Иван Демерджиев: МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране

МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той.

Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над сто мощни мотори и спортни коли.

"Специализираната операция започна след оперативна информация, че на територията на бензиностанция на "Асеновградско шосе" през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили.

На място нашите служители откриха 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 лица", пише още Иван Демерджиев.

Това е само началото, в Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът.