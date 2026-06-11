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Обвиняемите по делото за източване на НЗОК и НОИ остават под домашен арест

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Домашен арест за всички обвиняеми по делото за източване на НЗОК и НОИ чрез фиктивни направления, клинични пътеки за лечение в санаториум и продължителни болнични листове. Това реши Апелативният съд в Пловдив, който днес разгледа жалбите на д-р Фани Колачева-Гудева, нейния съпруг Велизар Гудев и родителите и – Бойка Колачева и Кирил Колачев.

В края на миналата седмица Окръжният съд постанови домашен арест за Цветалина Колачева-Сали. И петимата обвиняеми трябва да носят гривни за проследяване.

Според прокуратурата медицинските центрове на д-р Фани Колачева и нейния съпруг са разпределяли хората за настаняване в санаториума в село Баните. Но на пациентите не са били направени необходимите прегледи, за да бъдат изпратени там.

Защитата на родителите Бойка и Кирил Колачеви поиска по-леката мярка, за да могат да се грижат за свои болни роднини, а самата Фани Колачева обясни, че медицинските центрове са били създадени от нейната фамилия за да помагат на хората.

#източване на НЗОК #домашен арест

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