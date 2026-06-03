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"Икономическа полиция" в Пловдив разби схема за източване на средства от НЗОК

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полицията откри склад авточасти крадени автомобили софия мъж задържан
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"Икономическа полиция" в Пловдив е разкрила схема за източване на Националната здравноосигурителна каса. Касае се за използвани около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация. Това съобщи на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, които към момента са заподозрени в престъпление. Повдигнати са пет обвинения", съобщи Демерджиев.

Според първоначалните данни щетата за НЗОК възлиза на около половин милион евро за една година.

"Сумата, която към момента сме идентифицирали да е източена по този начин от Касата с тези фиктивни направления и с помощта на печати на лекари, които в голямата си част дори не знаят, че са използвани печатите им, е около половин милион евро за година", заяви министърът.

Продължава разследването на предходни периоди, както и дали тази практика е била прилагана и извън територията на Пловдив, уточни министърът.

#източване на НЗОК #Иван Демерджиев

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