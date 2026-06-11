Ангел Георгиев от "Възраждане" се отказва от имунитета си

Депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев обяви, че за пореден път ще се откаже доброволно от депутатския си имунитет по дело, свързано с протестите срещу безводието през 2020 г. Според него обвиненията са неоснователни и представляват форма на политически натиск срещу него и партията.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиска спрямо мен и спрямо "Възраждане". Шеста година тече. Въобще не ме притеснява. Ще си дам имунитета за пореден път."

Той припомни, че делото е свързано с протест пред Министерския съвет през 2020 г. заради водната криза и отрече да е упражнявал насилие срещу полицейски служители. По думите му именно той е бил обект на агресия от страна на полицията.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Не само че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях ударен в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката."

Според Георгиев срещу него е повдигнато "абсолютно измислено и скалъпено обвинение", че е ударил полицейски служител с прът и полицайка в челото. Той посочи, че съществуват видеокадри, които според него поставят под съмнение твърденията на обвинението.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Същата полицайка има кадри, как си оправя прическата, гледайки стъклата на сградата, защото те са огледални".

Депутатът от "Възраждане" свърза случая с действия на политически опоненти.