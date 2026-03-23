Нова инициатива: Възможно ли е националният празник да бъде преместен на 20 април?

Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание
Нова инициатива на служебния кабинет предлага датата 20 април, когато избухва Априлското въстание, да стане официален празник. Тази година се навършват 150 години от паметните събития в Копривщица през 1876 г. А министрите на културата и образованието заговориха дори националният празник да бъде преместен на 20 април.
В навечерието на отбелязването на 150 години от Априлското въстание - темата с промяна на националния празник отново е на дневен ред. Идеята беше първо лансирана в интервю на образователния министър Сергей Игнатов за студентската медия NewBlog 4U на Нов български университет.
Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "Защо е важна тази дата, защото това е денят на българското достойнство. На 20 април се ражда третата българска държава - това е истината, не е на 3 март. А с първата пушка, която е пукнала. Исторически 3 март всъщност до 9 ссептември е бил национален празник, така че датата 3 март е отделна дискусия, но тук става дума, че 3 март е възможен, защото имаме 20 април преди 150 години."
Тази година 20 април се пада в понеделник веднага след предсрочните парламентарни избори, предложението е денят да бъде обявен за присъствен, но неучебен, за да се отбележи годишнината и така да остане в бъдеще.
Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "Този ден да се превърне в официален, ако не и в национален празник на България. Нашите съседи не празнуват деня на сключване на мирния договор след поредната руско-турска война, а също празнуват деня на своя героизъм, началото на борбата за освобождение и би трябвало ние да направим същото."
С идентична позиция излезе и министърът на културата Найден Тодоров, който по време на конференцията "14 века България в Европа" заяви, че в Министерския съвет има консенсус 20 април да бъде обявен за официален празник и служебният кабинет би започнал подготовката за реализирането на тази идея. Очаква се на правителственото заседание в сряда да бъдат отпуснати около 1 млн. евро за отбелязването на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание.