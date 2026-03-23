начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Чете се за: 01:22 мин.
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Чете се за: 03:00 мин.
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

Нова инициатива: Възможно ли е националният празник да бъде преместен на 20 април?

Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание

Нова инициатива на служебния кабинет предлага датата 20 април, когато избухва Априлското въстание, да стане официален празник. Тази година се навършват 150 години от паметните събития в Копривщица през 1876 г. А министрите на културата и образованието заговориха дори националният празник да бъде преместен на 20 април.

В навечерието на отбелязването на 150 години от Априлското въстание - темата с промяна на националния празник отново е на дневен ред. Идеята беше първо лансирана в интервю на образователния министър Сергей Игнатов за студентската медия NewBlog 4U на Нов български университет.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "Защо е важна тази дата, защото това е денят на българското достойнство. На 20 април се ражда третата българска държава - това е истината, не е на 3 март. А с първата пушка, която е пукнала. Исторически 3 март всъщност до 9 ссептември е бил национален празник, така че датата 3 март е отделна дискусия, но тук става дума, че 3 март е възможен, защото имаме 20 април преди 150 години."

Тази година 20 април се пада в понеделник веднага след предсрочните парламентарни избори, предложението е денят да бъде обявен за присъствен, но неучебен, за да се отбележи годишнината и така да остане в бъдеще.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "Този ден да се превърне в официален, ако не и в национален празник на България. Нашите съседи не празнуват деня на сключване на мирния договор след поредната руско-турска война, а също празнуват деня на своя героизъм, началото на борбата за освобождение и би трябвало ние да направим същото."

С идентична позиция излезе и министърът на културата Найден Тодоров, който по време на конференцията "14 века България в Европа" заяви, че в Министерския съвет има консенсус 20 април да бъде обявен за официален празник и служебният кабинет би започнал подготовката за реализирането на тази идея. Очаква се на правителственото заседание в сряда да бъдат отпуснати около 1 млн. евро за отбелязването на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание.

ТОП 24

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
1
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
2
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
3
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
4
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на...
Георги Милков: Тръмп често борави с външната политика като дилър на недвижими имоти
5
Георги Милков: Тръмп често борави с външната политика като дилър на...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
6
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
4
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Общество

В помощ на шофьорите: Толуправлението пусна две карти за следене на трафик и време
В помощ на шофьорите: Толуправлението пусна две карти за следене на трафик и време
България поиска помощ от ЕК за борба срещу дезинформацията България поиска помощ от ЕК за борба срещу дезинформацията
Чете се за: 00:52 мин.
Добрият пример: 150 нови тоалета за абитуриенти от семейства в затруднено положение са предоставени от анонимен дарител Добрият пример: 150 нови тоалета за абитуриенти от семейства в затруднено положение са предоставени от анонимен дарител
Чете се за: 03:05 мин.
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево и са го върнали на собственичката Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево и са го върнали на собственичката
Чете се за: 00:50 мин.
Слънчоглед от Аржентина с пестициди 4 пъти над нормите откриха от БАБХ Слънчоглед от Аржентина с пестициди 4 пъти над нормите откриха от БАБХ
Чете се за: 01:22 мин.
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
17163
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Променена ли е ситуацията на фронта в Украйна - коментар на Михайло...
Чете се за: 26:40 мин.
По света
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Предстои да се изяснят подробностите около дейността на склада за...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
