Илия Груев бе избран за Футболист на годината

Илия Груев е новият номер 1 на българския футбол за 2025 година. Той спечели 65-тата анкета „Футболист на годината“, в която гласуваха 86 спортни журналисти.

След три поредни години на второ място, този път Груев излезе на върха и сложи край на доминацията на Кирил Десподов, който печелеше отличието в последните 4 години. За халфа на Лийдс това е първа награда в кариерата.

Подгласници на новия номер 1 са Ивайло Чочев и Кирил Десподов.

Наградата за най-добър български треньор за 2025 г., която вече носи името на великия Димитър Пенев, отиде при наставника на турския Гьозтепе Станимир Стоилов.