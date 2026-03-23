Бронзов медал за България в скока на дължина на световното по лека атлетика в зала

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Българинът записа резултат от 8.31 метра в един от най-силните финали в историята на планетарните шампионати в тази дисциплина.

16 години по-късно, България отново има медал от световно първенство след среброто на Ваня Стамболова на 400 метра от 2010 г. в Доха. Божидар Саръбоюков зарадва всички фенове на спорта в България и в огромна конкуренция се пребори да стъпи на почетната стълбичка.

Златото в дисциплината спечели португалецът Жерсон Балде, който записа 8.46 метра в последния си опит – най-добър резултат в света за сезона. Втори остана един от фаворитите Матия Фурлани от Италия с 8.39 метра.