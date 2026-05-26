Художествената гимнастика се завърна на студентската спортна сцена в България след 30-годишна пауза

Александра Мутафчиева от Национална спортна академия „Васил Левски“ стана новата държавна студентска шампионка по художествена гимнастика.

Състезанието се проведе в залата на НСА в рамките на Купа „Нюанс“ и отбеляза историческо завръщане на художествената гимнастика в студентския спорт у нас след 30 години пауза. В турнира участваха 15 студентки от четири университета. Александра Мутафчиева впечатли със силни изпълнения на обръч и бухалки и спечели титлата с общ сбор от 47.900 точки.

Втора завърши Стефани Димитрова, а трета остана Антония Маринова.

Организаторите определиха състезанието като важна крачка към връщането на студентските първенства по художествена гимнастика в България.