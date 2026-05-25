БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков: Още не мога да осъзная, че спечелихме Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази
александър везенков триумфа евролигата реве смее
Слушай новината

Александър Везенков призна, че все още трудно осъзнава успеха на Олимпиакос, след като тимът спечели Евролига.

На финала в Атина гръцкият отбор победи Реал Мадрид с 92:85 и спечели една от най-ценните титли в европейския баскетбол.

След мача Везенков говори емоционално пред журналистите и призна, че моментът е специален за целия отбор.

„Не мога да опиша усещането. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво направихме“, каза българският национал.

Той сподели, че отборът е преминал през много трудни моменти през последните години, но накрая е успял да стигне до голямата цел.

Везенков разказа още, че веднага след последната сирена е искал да прегърне семейството и приятелите си, които са били в залата, както и да благодари на всички фенове, които са го подкрепяли.

Според него това е един от най-щастливите моменти в кариерата му.

Последвайте ни

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
5
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
6
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
5
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Спорт

Златен успех за Нургюл Салимова в Букурещ
Златен успех за Нургюл Салимова в Букурещ
Симеон Великов стигна до финал за европейската титла по борба Симеон Великов стигна до финал за европейската титла по борба
Чете се за: 00:45 мин.
„Левски“ празнува 112 години история „Левски“ празнува 112 години история
Чете се за: 00:40 мин.
Нов лидер в Джирото: Йонас Вингегор спечели един от най-тежките етапи Нов лидер в Джирото: Йонас Вингегор спечели един от най-тежките етапи
Чете се за: 01:12 мин.
Никола Цолов ще стартира от второ място във Формула 2 в Монреал Никола Цолов ще стартира от второ място във Формула 2 в Монреал
Чете се за: 00:47 мин.
България срещу Полша в битка за трофея на „Силезия Къп“ България срещу Полша в битка за трофея на „Силезия Къп“
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
Общество
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ