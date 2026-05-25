Александър Везенков: Още не мога да осъзная, че спечелихме Евролигата

Александър Везенков призна, че все още трудно осъзнава успеха на Олимпиакос, след като тимът спечели Евролига.

На финала в Атина гръцкият отбор победи Реал Мадрид с 92:85 и спечели една от най-ценните титли в европейския баскетбол.

След мача Везенков говори емоционално пред журналистите и призна, че моментът е специален за целия отбор.

„Не мога да опиша усещането. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво направихме“, каза българският национал.

Той сподели, че отборът е преминал през много трудни моменти през последните години, но накрая е успял да стигне до голямата цел.

Везенков разказа още, че веднага след последната сирена е искал да прегърне семейството и приятелите си, които са били в залата, както и да благодари на всички фенове, които са го подкрепяли.

Според него това е един от най-щастливите моменти в кариерата му.