България срещу Полша в битка за трофея на „Силезия Къп“

Национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер срещу Национален отбор по волейбол на Полша във финален сблъсък за трофея на приятелския турнир „Силезия Къп“ в Катовице.

Мачът започва в 21:00 часа българско време.

До момента българските волейболисти записаха две победи – срещу Украйна и Сърбия, като вторият успех дойде след драматичен обрат.

Последният мач между България и Полша беше преди година в Лигата на нациите. Тогава „лъвовете“ успяха да победят поляците за първи път след серия от 10 загуби.

Турнирът е част от подготовката за Лига на нациите по волейбол, която започва през юни.