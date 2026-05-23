Никола Цолов ще стартира от второ място във Формула 2 в Монреал

Българският пилот Никола Цолов ще започне от второ място основното състезание на Формула 2 в Монреал.

Състезателят на Кампос Рейсинг даде четвърто време в квалификацията, но след наказания на двама пилоти пред него се изкачи на първа редица.

Рафаел Камара и Алекс Дън бяха санкционирани с по три места назад заради нарушение по време на квалификацията, след като са попречили на свой съперник на пистата.

Така Никола Цолов ще стартира редом до Лорънс ван Хьопен в утрешното основно състезание — още една силна позиция за българския талант във Формула 2.