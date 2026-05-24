„Левски“ празнува 112 години история

ПФК Левски празнува днес своя 112-и рожден ден. По случай празника от клуба поздравиха феновете и благодариха на поколенията привърженици, които са подкрепяли отбора през годините.

Част от празничната програма е и специална изложба на шампионската титла, която „сините“ спечелиха след дълго чакане. Феновете ще могат да се снимат с трофея на Стадион „Георги Аспарухов“.

От клуба определиха публиката като най-голямата сила на „Левски“ и заявиха, че най-добрите моменти за отбора тепърва предстоят.