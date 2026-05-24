Нов лидер в Джирото: Йонас Вингегор спечели един от най-тежките етапи

Йонас Вингегор спечели един от най-трудните етапи в Обиколката на Италия и вече е новият лидер в генералното класиране.

14-ият етап от Аоста до Пила беше смятан за истинско изпитание за колоездачите заради тежките изкачвания и повече от 4300 метра денивелация. Вингегор обаче показа отлична форма и атакува малко преди финала, след което никой не успя да го настигне.

Много важна роля за успеха му изигра и отборът Висма-Лийз а байк, който наложи високо темпо още от началото на етапа и затрудни останалите фаворити.

Втори завърши Феликс Гал, а трети остана Джай Хиндли.

Досегашният лидер Афонсо Еулалио не успя да издържи темпото в последните километри и загуби розовата фланелка.

След победата Вингегор вече има солидна преднина в генералното класиране и е сред големите фаворити за спечелването на Джирото.