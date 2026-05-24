Златен успех за Нургюл Салимова в Букурещ

Нургюл Салимова донесе нов голям успех за България, след като спечели златен медал на престижния шахматен турнир Grand Prix в Букурещ.

Младата българска шахматистка показа страхотна форма и силна игра в най-важните партии от турнира.

В предпоследния кръг тя победи бившата световна шампионка Александра Костенюк, а във финалната партия се наложи и над германката Елизабет Пейц.

С този успех Нургюл затвърди мястото си сред най-силните шахматистки в света.

Според анализатори българката впечатлява не само с талант, но и с невероятно спокойствие и концентрация в напрегнатите моменти на партиите.