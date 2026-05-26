Шакира покани деца от Уганда да танцуват на Мондиала

Шакира покани група деца от Уганда да танцуват на финала на Световното първенство по футбол – жест, който привлече огромно внимание в социалните мрежи и медиите.

Децата са част от социален проект, който помага на младежи в уязвимо положение чрез музика и танци. Групата става популярна с енергичните си танцови видеоклипове онлайн, които събират милиони гледания.

Благодарение на успеха, децата получават международно признание и започват да участват в различни кампании и събития. Поканата от Шакира е символичен жест в подкрепа на таланта и възможностите на младите хора, независимо от произхода им.