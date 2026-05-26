Александър Везенков и Олимпиакос триумфираха срещу Реал Мадрид в Евролигата

Олимпиакос на Александър Везенков спечели титлата в баскетболната Евролига. Тимът надви испанския Реал Мадрид, което донесе на гръцкия клуб четвърта европейска титла и първа от 13 години насам.

След финала Везенков тръгна към публиката, където беше неговият баща. Българската звезда завърши мача с 12 точки и 4 борби.

Победата беше много важна след загубения финал от Реал през 2023 г., когато Везенков вкара рекордните за Евролига 29 точки, но кош от Серхио Люл в последните секунди отне трофея от Олимпиакос.

Олимпиакос влезе в историята като първия отбор в Евролигата, който печели редовния сезон, а след това триумфира и с титлата.