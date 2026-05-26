Учени откриха над 1000 нови морски вида по света

Учени от международната инициатива Ocean Census съобщиха, че само за 3 години са открили над 1000 нови морски вида по света – от дълбините край Антарктида до подводните вулкани край Япония и плитките води около морските острови.

Изследванията се провеждат с помощта на специализирани подводни апарати и международни научни експедиции. Организацията обединява учени, правителства, морски институти, музеи и технологични партньори, за да ускори откриването и изучаването на морските видове.

Сред новооткритите организми има дълбоководна акула-призрак, симбиотичен четинест червей, нови видове корали, раци, скариди, морски таралежи и анемонии. Част от находките са направени на дълбочина до 6575 метра.