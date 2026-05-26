Хиляди ученици празнуваха 24 май в страната

Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини в София се включиха в празничното шествие за Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в София, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

На 24 май държавници и политици отправиха своите поздрави към българския народ. Президентът Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа.

В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев.

Министърът на образованието Георги Вълчев поздрави всички учители, учени, творци, ученици и студенти.