Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

Новините 26.05.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:37 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Акценти за деня:

У НАС

Хиляди ученици празнуваха 24 май в страната

Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини в София се включиха в празничното шествие за Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в София, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Столична община организира лятна програма за деца от 1. до 4. клас

Столична община организира ново издание на програмата „Лятна грижа“ за ученици от 1. до 4. клас в общинските училища. Инициативата ще се проведе от 1 юни до 17 юли 2026 г. и ще предлага различни занимания – спорт, игри навън, творчески ателиета, образователни дейности и нови приятелства.

СВЯТ

Дъжд от рози се изсипва в Пантеона в Рим на Петдесетница

Една от най-известните и редки церемонии в Пантеона в Рим се провежда всяка година на Петдесетница – 50 дни след Великден. По време на тържествената литургия пожарникари и служители се качват на върха на купола и през прочутия отвор окулус изсипват хиляди червени и розови листенца.

Учени откриха над 1000 нови морски вида по света

Учени от международната инициатива Ocean Census съобщиха, че само за 3 години са открили над 1000 нови морски вида по света – от дълбините край Антарктида до подводните вулкани край Япония и плитките води около морските острови.

САЩ публикуваха нови файлове за предполагаеми наблюдения на НЛО

Министерството на отбраната на САЩ публикува втора серия документи за предполагаеми наблюдения на НЛО, официално наричани „неидентифицирани аномални явления“. Разсекретените файлове включват свидетелства за „зелени кълба“, „дискове“ и „огнени топки“, забелязани край военни обекти.

Хеопсовата пирамида е конструирана да устоява на земетресения

Хеопсовата пирамида е оцеляла почти 4600 години благодарение на конструкцията, която я прави изключително устойчива на земетресения. Това показва ново изследване на египетски учени, цитирано от Ройтерс.

СПОРТ

Нургюл Салимова спечели международен шахматен турнир в Букурещ

Нургюл Салимова спечели престижния шахматен турнир Grand Prix в Букурещ и отново донесе престиж за българския шахмат. С успеха си тя затвърди позицията си сред най-силните млади шахматистки в света.

Александър Везенков и Олимпиакос триумфираха срещу Реал Мадрид в Евролигата

Олимпиакос на Александър Везенков спечели титлата в баскетболната Евролига. Тимът надви испанския Реал Мадрид, което донесе на гръцкия клуб четвърта европейска титла и първа от 13 години насам.

Българските състезатели спечелиха още четири медала на Световната купа по спортна гимнастика

Четири медала спечелиха българските състезатели във втория ден от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. До отличията стигнаха Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на успоредка.

Шакира и Burna Boy изпълняват официалната песен за Мондиал 2026

Шакира и Burna Boy изпълняват официалната песен на Световното първенство по футбол през 2026 г. Песента се казва „Dai Dai” („Хайде, хайде“). Стилът на песента комбинира латино поп, афро бийтс и типичната стадионна атмосфера на световните първенства.

Шакира покани деца от Уганда да танцуват на Мондиала

Шакира покани група деца от Уганда да танцуват на финала на Световното първенство по футбол – жест, който привлече огромно внимание в социалните мрежи и медиите. Децата са част от социален проект, който помага на младежи в уязвимо положение чрез музика и танци.

Хеопсовата пирамида е конструирана да устоява на земетресения
Хеопсовата пирамида е конструирана да устоява на земетресения
САЩ публикуваха нови файлове за предполагаеми наблюдения на НЛО
Чете се за: 00:57 мин.
Учени откриха над 1000 нови морски вида по света
Чете се за: 00:55 мин.
Дъжд от рози се изсипва в Пантеона в Рим на Петдесетница
Чете се за: 00:55 мин.
Лили Иванова изнесе специален концерт за 24 май в прочутата зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
340 години от рождението на човека зад градусите по Фаренхайт. Кой е ученият, чието име днес чуваме в американските прогнози за времето?
Чете се за: 01:45 мин.

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща увалнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
Отмениха бедственото положение в Габрово
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:12 мин.
Подновените удари в Иран: Пирова победа за Тръмп в Близкия изток?
Чете се за: 04:05 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: 53% от средствата по ПВУ е получила...
Чете се за: 02:40 мин.
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
