Хеопсовата пирамида е конструирана да устоява на земетресения

Хеопсовата пирамида е оцеляла почти 4600 години благодарение на конструкцията, която я прави изключително устойчива на земетресения. Това показва ново изследване на египетски учени, цитирано от Ройтерс.

Специалистите са измерили вибрациите на различни места в и около пирамидата и са установили, че масивната структура разпределя сеизмичната енергия много равномерно. Според учените, стабилността си дължи на широката основа, ниския център на тежестта, симетричната форма и специалните вътрешни кухини, които намаляват вибрациите.

Пирамидата е построена като гробница на фараона Хеопс и първоначално е била висока 147 метра. Тя е преживяла силни земетресения в региона, включително трусовете през 1847 и 1992 година, с минимални щети.