Дъжд от рози се изсипва в Пантеона в Рим на Петдесетница

Една от най-известните и редки церемонии в Пантеона в Рим се провежда всяка година на Петдесетница – 50 дни след Великден. По време на тържествената литургия пожарникари и служители се качват на върха на купола и през прочутия отвор окулус изсипват хиляди червени и розови листенца.

Красивите листа символизират слизането на Светия дух над апостолите. Те падат като червен дъжд през центъра на храма. Зрелището е много впечатляващо, особено когато слънцето влиза през окулуса.

От сутринта около емблематичния храм се извиват дълги опашки от вярващи. Събитието е безплатно като религиозна церемония, въпреки че Пантеонът иначе има входен билет.