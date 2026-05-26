Как младите избират какво да учат след училище?



Все повече зрелостници се готвят да кандидатстват в университет, но много от тях все още не са сигурни каква професия искат да изберат.

Според кариерни консултанти върху решенията на младите хора най-силно влияят родителите и социалните мрежи. Експертите обясняват, че част от учениците избират специалности заради популярни клипове в TikTok, без да знаят как всъщност изглежда работата в ежедневието.

В същото време пазарът на труда все повече търси инженери, AI специалисти, експерти по технологии, логистика и здравни услуги.

В Софийски университет „Св. Климент Охридски“ най-желаните специалности продължават да бъдат право, психология и международни отношения. Според данни на образователното министерство най-много студенти в България учат икономика и педагогика.

В Икономически университет – Варна най-търсени са специалностите, свързани с дигитални медии, маркетинг, пиар и счетоводство.

Експертите обаче смятат, че в бъдеще почти всяка професия ще изисква и технологични умения, дори при хуманитарните специалности. Според тях младите хора все по-често ще трябва да работят с изкуствен интелект и нови технологии.

Различни проучвания показват, че само малка част от зрелостниците правят напълно информиран избор какво да учат след училище.