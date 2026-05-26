Шакира и Burna Boy изпълняват официалната песен за Мондиал 2026

Шакира и Burna Boy изпълняват официалната песен на Световното първенство по футбол през 2026 г. Песента се казва „Dai Dai” („Хайде, хайде“). Стилът на песента комбинира латино поп, афро бийтс и типичната стадионна атмосфера на световните първенства.

Турнирът през 2026 г. ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Много хора вече сравняват песента с „Waka Waka” от Мондиал 2010. Реакциите в социалните мрежи са предимно положителни, като феновете казват, че песента връща усещането за истински футболен химн.