Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

Поздравления към мюсюлманите за Курбан Байрам отправиха от парламента

Николай Минков
У нас
Поздравления към мюсюлманите за Курбан Байрам отправиха от парламента
Председателят на парламента поздрави всички мюсюлмани с празника Курбан Байрам. Михаела Доцова посочи, че този празник е не само религиозен, но и показва израз на уважение към по-възрастните и разбиране и съпричастност към нуждаещите се.

Михаела Доцова, председател на парламента: "Пожелаваме на всички мир, хармония в семействата и благополучие! Честит Курбан Байрам!"

От "Прогресивна" България също поздравиха всички мюсюлмани в декларация от парламентарната трибуна.

Емине Гюлесант: „Отправям най-искрени поздравление за по случай свещения празник Курбан Байрам, отбелязван днес от нас, мюсюлманите в България и по света. Курбан Байрам е празник, който съхранява духовната връзка между поколенията, утвърждава ценностите на взаимното уважение, прошката, състраданието и човечността. Нека пазим мъдростта на традициите и духовните ценности, които ни учат да бъдем по-добри по-щедри и по-съпричастни един към друг. Само заедно, с вяра, милосърдие единство можем да изградим по-добро настояще и по-сигурно бъдеще за нашите деца и за България.“

От ДПС също поздравиха всички мюсюлмани по случай Курбан Байрам в декларация от парламентарната трибуна.

Айтиен Сабри: „Курбан Байрам е празник, който носи светлина, смирение и берекет - празник, който ни събира около трапезата, но най-вече около човешката доброта. В животът ние често се изправяме пред трудни пътища. Именно духовните празници ни напомнят кои сме, откъде идваме и какво трябва да съхраним в себе си. Те ни връщат към корените, към семействата, към онези тихи уроци на нашите родители и деди, които не се учат от книгите, а се носят в сърцето. Курбан Байрам е празник на жертвоготовността, но и на състраданието."

Парламентарната група на "Продължаваме промяната" също поздрави всички мюсюлмани.

Айлин Пехливанова: "Курбан Байрам е време на вяра, смирение и доброта. Младите отдават почит на по-възрастните, като им целуват ръка, в знак на уважение и признателност. Децата събират бонбони, получават благословия за здраве и пазят жив спомена за празника. Семействата се събират около трапезата, а вратите остават от отворени за гости, съседи и нуждаещи се. С този ден също отправяме почит към онези, които вече не са сред нас. Почитаме тяхната памет, с молитва, смирение и благодарност за оставената от тях следа. Честит и благословен Курбан Байрам!

