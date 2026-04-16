Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 01:07 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет

Общо 132 са регистрираните случаи в страната към момента, като най-голямото огнище остава област Враца

Общо 132 потвърдени случая на морбили са регистрирани в страната към момента, като най-голямото огнище остава област Враца със 103 случая. Това съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести в студиото на „Денят започва“. По думите ѝ случаите са разпределени в 11 области на страната, като не става дума за епидемия, а за епидемичен взрив.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Не говорим за епидемия, а за епидемичен взрив, който нараства сравнително бавно.“

Най-много случаи са регистрирани във Враца – 103. В Плевен са 13, в Ловеч – 8, а в София-град – 2. Останалите са единични случаи в редица области.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести обясни: „Това са областите, от които имаме регистрирани единични случаи във Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Стара Загора и София област.“

Според експерта заболяването се разпространява основно сред контактни на вече заразени лица.

„Вирусът е изключително вирулентен и много бързо се разпространява в среда, в която хората нямат имунитет“, заяви проф. Христова.

По думите ѝ „от 10 контактни 9 ще се разболеят“, ако нямат имунитет. Проф. Христова подчерта още и значението на имунизацията и възможността за спешна ваксинация след контакт. Тя уточни, че ваксинацията обикновено не изисква предварително изследване за антитела:

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Ако сме сигурни, че сме поставили ваксината, няма нужда да се изследват антитела.“

В същото време тя отбеляза, че има малък процент хора, които не изграждат имунитет. По данни на НЦЗПБ по-голямата част от случаите са при деца.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Над половината – 71 случая – са при неваксинирани“.

Тя допълни още, че най-засегнати са децата между 1 и 14 години. Според експерта основният проблем е липсата на информираност сред родителите. И допълни, че няма как да се преодолее категоричното мнение на родителите да не ваксинират децата си. Проф. Христова е категорична, че няма научно обосновани причини за отказ от ваксинация и допълни, че негативните нагласи се дължат на дезинформация. В съседните държави също се наблюдава увеличение на случаите на заболели от морбили.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „В Румъния е голямата епидемия - имат над 2800 случая от миналата година“.

По думите ѝ в редица държави в Европа се регистрират „по няколко стотин случая“, а ниското ваксинационно покритие допринася за разпространението. Освен морбили, в страната циркулират и други респираторни инфекции.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Грипът са единични случаи. COVID също са единични, но има широко разпространение на респираторни вируси.“

Тя предупреди, че някои от тях могат да доведат до усложнения. И подчерта необходимостта от навременно търсене на медицинска помощ.

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
3
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
4
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
5
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Регионални

Денят на Конституцията събра всички конституционни съдии от 1991 г. насам във Велико Търново
Денят на Конституцията събра всички конституционни съдии от 1991 г. насам във Велико Търново
Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе
Чете се за: 01:22 мин.
Катастрофа затруднява трафика по главния път между Симитли и Банско Катастрофа затруднява трафика по главния път между Симитли и Банско
Чете се за: 00:27 мин.
При акция на СДВР: Полицията иззе над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове При акция на СДВР: Полицията иззе над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове
Чете се за: 00:35 мин.
КЗК разследва картел при обществени поръчки по сигнал от Регионалното министерство КЗК разследва картел при обществени поръчки по сигнал от Регионалното министерство
Чете се за: 02:37 мин.
Дрон влиза в битката с комарите в Бургаско Дрон влиза в битката с комарите в Бургаско
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Правителството обяви война на търговията със здраве
Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
ЦИК показа как се инсталират машините за гласуване ЦИК показа как се инсталират машините за гласуване
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО) Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
При акция на СДВР: Полицията иззе над 45 000 евро, предназначени за...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
