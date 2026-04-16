Над 320 кг месо без документи задържаха на Дунав мост

Близо 330 кг храни без документи за произход са задържани на Дунав мост при Русе. Това съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

На незаконната стока инспекторите са се натъкнали при рутинна съвместна проверка със служители на „Гранична полиция“. По първоначална информация месото е открито в хладилен бус с българска регистрация, управляван от турски гражданин, който е пътувал извън страната.

Превозното средство е привлякло вниманието на екипи на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“ в рамките на акция „Чиста храна“.

Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните“: „ В момента, както обяви министър Христанов, тече акция „Чиста храна“ и имаме засилени проверки на граничните пунктове относно безопасността на храните. Дунав мост е вътрешна европейска граница, но контролът е постоянен.“

Инспектор Николай Йосифов от Областната дирекция по безопасност на храните допълни, че стоката е била без документи за произход, част от нея – с етикети на турски език, и съхранявана при неподходящи температурни условия.

Инспектор Николай Йосифов от Областната дирекция по безопасност на храните: „При извършената проверка на място установихме, че стоката е без всякакви документи за произход. Самият водач обясни, че пътува от Пловдив за Румъния, без да дава точни данни къде точно ще разтовари стоката. Същата беше етикетирана на турски език, но без никакви документи. Освен това беше съхранявана при неподходящи условия, което създава риск за здравето на потребителите. Стоката беше забранена за търговия и впоследствие насочена за унищожаване в екарисаж.“

Йосифов допълни, че храната е от животински произход – пилешко месо и малотрайни колбаси, част от които с нарушена опаковка. Хладилният агрегат на превозното средство не е работил, а автомобилът е бил нает от фирма за коли под наем.

Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните“: „Превозното средство не е имало необходимата регистрация. Било е оборудвано с хладилен агрегат, който не е бил включен, а самото превозно средство не е регистрирано за този тип транспорт. То е наето от фирма Rent-a-car за целта.“

Стоката е насочена за унищожаване като страничен животински продукт. За нарушението е предвидена санкция от 500 до 1500 евро, като е съставен акт на водача на превозното средство.

През последните месеци са установени три подобни случая, като от БАБХ отчитат засилен контрол в рамките на акция „Чиста храна“ и около Великденските празници.

