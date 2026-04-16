Доналд Тръмп: Опитвам се да създам пространство за дишане между Израел и Ливан

Израел и Ливан ще разговарят за прекратяване на огъня. Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Опитвам се да създам малко пространство за дишане между Израел и Ливан. Двамата лидери не са разговаряли отдавна – от около 34 години. Това ще се случи утре. Чудесно!“, написа Доналд Тръмп в сряда вечер американско време.



На заседание снощи израелският кабинет по сигурността е обсъдил възможността за прекратяване на огъня в Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на висш израелски служител.

Правителството на премиера Бенямин Нетаняху е подложено на силен натиск от Вашингтон да прекрати конфликта. Готовност за обсъждане на примирие има и от страна на Ливан.

Според ливански официални лица, цитирани от „Файненшъл Таймс“, е вероятно примирието да бъде сключено „скоро“.

На този фон израелските военни продължават да нанасят удари срещу цели на „Хизбула“. Нетаняху заяви, че е инструктирал армията да продължи да укрепва зоната за сигурност в Южен Ливан. Според него военните са напът да превземат бастиона на „Хизбула“ – град Бинт Джбейл.