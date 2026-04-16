35 години Конституционен съд: Йотова на честванията във Велико Търново

Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото честване на 35-ата годишнина от основаването на Конституционния съд и Деня на Българската конституция във Велико Търново.

Денят на Българската конституция и професионален празник на юристите се отбелязва от 1991 г. насам. На тази дата през 1879 г. Учредителното събрание приема във Велико Търново първия основен закон на България след Освобождението – Търновската конституция, която установява демократичните принципи и урежда устройството на Княжество България.

Тържественото отбелязване на годишнината ще се проведе в Музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.