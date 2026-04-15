Нетаняху: Израел се стреми към "мир чрез сила" в Ливан

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия продължава да нанася удари по Хизбула. Армията е напът да превземе това, което Нетаняху определи като крепостта на шиитската групировка.

Според премиера, Израел се стреми към "мир чрез сила" в Ливан. По-рано израелски представител заяви за Ройтерс, че Нетаняху е свикал кабинета по сигурността, за да обсъжда евентуално примирие в Ливан.

Израелската офанзива там започна на 2 март, след като подкрепяната от Иран "Хизбула" откри огън по Израел в подкрепа на Техеран.

Според ливанските власти, при израелските нападения са убити над 2000 души. 1 милион и 200 000 души са напуснали домовете си.