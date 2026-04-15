БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Сестри Стоеви: Липсата на конкуренция у нас ни пречи да поддържаме високо ниво

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Петкратните европейски шампионки насочват поглед към световното първенство и признават изоставането от азиатските двойки

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Липсата на достатъчно силна конкуренция в България остава един от основните проблеми пред Габриела и Стефани Стоеви в стремежа им да поддържат върхова форма. Петкратните европейски шампионки по бадминтон споделиха пред БНТ, че условията за подготовка у нас не отговарят напълно на нивото, което трябва да поддържат.

"При нас много ни липсва количеството на състезателите. В момента сме една двойка и проблемът е, че няма с кой да тренираме на това високо ниво, което се очаква от нас“, обясниха сестрите.

Стоеви дадоха конкретен пример с подготовката си преди европейското първенство, когато са имали възможност да тренират с японска двойка.

"Тогава видяхме реално разликата. Ние тренираме два часа и сме на максимум, докато те могат да продължат още толкова на същото ниво“, признаха те.

Въпреки доминацията си в Европа, българките са наясно, че изоставането спрямо водещите азиатски двойки остава сериозно предизвикателство.

Основната им цел в близко бъдеще е световното първенство в Индия по-късно тази година.

"Световното е една от най-големите ни цели, тъй като това е медалът, който ни липсва, заедно с олимпийския“, допълниха те.

Стоеви коментираха и предстоящите квалификации, като подчертаха, че битката за участие на Олимпийските игри ще бъде изключително тежка, а паралелно с това предстои и важна квалификация за Европейските игри.

Цялото интервю със сестри Стоеви може да гледате в неделя в предаването "Арена спорт“ от 12:30 часа по БНТ 1.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ