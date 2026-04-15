Слабо понижение на температурите, на места с валежи от дъжд до края на седмицата

від БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Слушай новината

Слабо понижение на температурите, на места и валежи от дъжд предстоят до края на седмицата, но преди това тази нощ облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°.

Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На места в Югозападна България превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, малко по-ниски по Черноморието между 13° - 14°, в София – около 19°.

В планините облачността ще е по-често значителна и главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

С краткотрайни валежи от дъжд, след обяд в отделни райони придружени и с гръмотевици, ще бъде над Централна Европа, а в северните части ще вали и дъжд и сняг. Дъжд ще вали и на Апенините, и в югозападните райони от Балканите, а в останалата част от полуострова ще бъде предимно слънчево.

И у нас в петък в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, само на отделни места в Западна България е възможно да превали. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток.

В събота облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, а дневните температури ще се понижат с 2 - 3 градуса.

В неделя сутринта все още ще превалява дъжд главно в Източна България, но до обяд валежите навсякъде ще спрат.

В понеделник минималните температури ще са с градус-два по-ниски, а дневните – по-високи.

