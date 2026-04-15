Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май

Първа стъпка към смяна на управлението на Унгария. Победителят на изборите - Петер Мадяр се срещна с президента и поиска бързо свикване на парламента, за да се гласува новото правителство. В първите дни след вота обещанията и амбициите на Мадяр са големи, но истинското изпитание предстои. Какво да очакваме от новите първи в Унгария – Тоня Димитрова разговаря с журналиста Саболч Пани, срещу когото бяха повдигнати обвинения в държавна измяна, след като разкри, че външният министър Петер Сиярто поддържа гореща линия с Москва и дава информация за решенията на европейските лидери.

Петер Мадяр – лидер на Тиса: "Това премиерът ли е?"

От едната страна е Петер Мадяр и президента Тамаш Шуйок на тераса в двореца Шандор, от другата страна е отиващият си премиер Виктор Орбан от терасата на правителствената сграда – Кармелита. "Абсолютно кино", казва Мадяр, по думите на Мартин Скорсезе, станали символ на драматичен момент. След срещата с президента Мадяр отсече.

Петер Мадяр – лидер на Тиса: "Съгласихме се президентът да свика парламента възможно най-рано. И той вярва, че след толкова силен мандат даден от избирателите, е в интерес на унгарския народ да има промяна в правителството."

Мадяр поиска новият парламент да бъде конституиран на 4 май – денят, в който ще излязат официалните резултати от изборите, а гласуването на новия кабинет може да бъде на 6-ти или 7-ми май. Отново поиска оставка на президента.

Петер Мадяр – лидер на партия Тиса: "Казах му очи в очи, че е недостоен да олицетворява единството на унгарската нация, не може да гарантира върховенство на закона и е недостоен да служи като морален пример на унгарския народ."

Мадяр започна деня ударно с две интервюта - едно за общественото радио Кошут, и едно за обществената телевизия.

Петер Мадяр – лидер на партия Тиса: "След сформиране на правителство една от първите стъпки ще е да се спрат временно новините на пропагандната медия, тъй като те причиниха невероятни щети на унгарския народ, насадиха страх у децата, дядовците и бабите ни, служиха на правителството да плашат с война. Отровиха душите на хората в почивките на спортните предавания."

За Саболч Пани победата на Тиса означава нещо много повече. Срещу него бяха повдигнати обвинения в шпионаж, беше наречен чуждестранен агент след разкритията, че външният министър Петер Сиярто поддържа гореща линия с руския си колега Сергей Лавров. Саболч Пани беше в епицентъра на предизборната кампания и атаките на партия Фидес.

Саболч Пани – разследващ журналист от Унгария: "Реално полицията така и не започна разследване. Беше съобщено, че ще са нужни 30 дни, за да решат дали да има разследване или не. С две думи изчакваха да видят кой ще спечели вота. И тъй като целият режим на Орбан се срути, те не просто бяха победени на тези избори, а сега виждаме как се разпада и дълбоката държава, мисля, че може спокойно да кажем, че обвиненията срещу мен просто ще изчезнат."

Първата промяна, която хората ще усетят е топлият прием в Европа и размразяването на еврофондове на стойност 35 милиарда евро. За тях Брюксел е поставил 27 условия, а Мадяр вече води неофициални разговори с Еврокомисията. Говорил е и с 20 европейски лидери.

Саболч Пани – разследващ журналист от Унгария: "Очакванията са безкрайно високи, а обещанията на Мадяр са многобройни. В същото време Унгария е и ще бъде в много тежка икономическа ситуация. Ще бъде трудна задача да се избегне икономическа криза и същевременно да се изпълнят обещанията за социални придобивки."

Еуфорията след историческия вот вече утихна, но реална промяна Унгария едва ли ще види в близките месеци.

Саболч Пани – разследващ журналист от Унгария: "Очевидно ще отнеме време да се изкорени дълбоката държава на Орбан, да се отстрани президента, да се отстранят и лоялистите на Фидес в Конституционния съд. Тези хора могат наистина да предизвикат дълга криза и да блокират правителството."

Саболч Пани пише книга, която ще бъде публикувана до края на годината за проникването на Русия в Унгария. Обещава да продължи да разследва.