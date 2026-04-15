Да бъдеш враг на Орбан: Разказ на журналиста Саболч Пани, разкрил зависимостите с Русия

Петер Мадяр - политикът, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан в Унгария, направи първа крачка към бързо предаване на властта от партия "Фидес" към формацията "Тиса". Мадяр се срещна с президента Тамаш Шуйок и поиска новият парламент да бъде конституиран на 4 май, когато ще излязат официалните резултати от парламентарния вот. Лидерът на "Тиса" поиска и оставката на президента. Срещи с Шуйок проведоха и лидерите на другите две партии, които влизат в бъдещия унгарски парламент - "Наша родина" и "Фидес". Отиващият си премиер Виктор Орбан избегна среща с журналисти.

Очаква се правителство с премиер Петер Мадяр да бъде гласувано на 6 или 7 май. В две интервюта тази сутрин за обществените радио и телевизия лидерът на "Тиса" представи приоритетите си.

Един журналист попадна в епицентъра на предизобрната кампания, която завърши със съкрушително поражение за Орбан. Саболч Пани беше човекът, който разкри, че външният министър Петер Сиярто е уведомявал руския си колега Сергей Лавров за всяко решение на европейските лидери. Пани беше обявен от правителството на "Фидес" за враг на държавата и срещу него са повдигнати обвинения в шпионаж, за които може да получи до 15 години затвор.

Гледайте интервюто във видеото