Георги Глушков: Прецених, че сега е моментът да се оттегля

Легендарният баскетболист няма да се кандидатира за нов мандат на БФ Баскетбол.
Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков потвърди, че няма да се кандидатира за нов мандат на предстоящото през октомври извънредно изборно Общо събрание и така централата ще има нов президент през есента.
"Днес казах, че няма да се кандидатирам за нов мандат. Три мандата стигат. Има млади хора. Има много примери и в политическия живот, и други спортни организации, където след известен брой мандати, енергията пада. Аз прецених за себе си, че това е моментът. Ще направя равносметката на 5 октомври, ще кажа и за трудностите, и за моменти, които са били много добри за нас, и за успехите, които сме постигнали. В живота на един ръководител има период, който може да бъде доста позитивен, с подкрепа и с ентусиазъм от негова страна. Критиките ги приемам, а не ги приемам като нещо лошо", коментира пред медиите Глушков след днешното редовно отчетно Общо събрание на федерацията.
"Не смятам, че има опозиция. Смятам, че хората, които участват в Общото събрание искат доброто на баскетбола и ще има сигурно размяна на идеи в следващите месеци", каза още той.
Kолкото до евентуалната поява на още кандидати, освен единствения до момента - Орлин Атанасов, настоящият президент на баскетболната централа отговори:
"Мисля, че ще има и други кандидати, предвид че финансовото състояние на федерацията е добро, защо да няма. Когато не беше добро, нямаше кандидати. Аз очаквам да има още кандидати. Смятам, че оттеглянето ми ще бъде и за мое добро, и за добро на федерацията. Най-важните решения в общи линии бяха отчетите. Имаме преизпълнение на бюджета от миналата година. В касата имаме над 800 хиляди евро, така че нещата са положителни. Сериозно положителни", добави Георги Глушков.