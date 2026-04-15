БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Глушков: Прецених, че сега е моментът да се оттегля

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Легендарният баскетболист няма да се кандидатира за нов мандат на БФ Баскетбол.

Георги Глушков
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков потвърди, че няма да се кандидатира за нов мандат на предстоящото през октомври извънредно изборно Общо събрание и така централата ще има нов президент през есента.

"Днес казах, че няма да се кандидатирам за нов мандат. Три мандата стигат. Има млади хора. Има много примери и в политическия живот, и други спортни организации, където след известен брой мандати, енергията пада. Аз прецених за себе си, че това е моментът. Ще направя равносметката на 5 октомври, ще кажа и за трудностите, и за моменти, които са били много добри за нас, и за успехите, които сме постигнали. В живота на един ръководител има период, който може да бъде доста позитивен, с подкрепа и с ентусиазъм от негова страна. Критиките ги приемам, а не ги приемам като нещо лошо", коментира пред медиите Глушков след днешното редовно отчетно Общо събрание на федерацията.

"Не смятам, че има опозиция. Смятам, че хората, които участват в Общото събрание искат доброто на баскетбола и ще има сигурно размяна на идеи в следващите месеци", каза още той.

Kолкото до евентуалната поява на още кандидати, освен единствения до момента - Орлин Атанасов, настоящият президент на баскетболната централа отговори:

"Мисля, че ще има и други кандидати, предвид че финансовото състояние на федерацията е добро, защо да няма. Когато не беше добро, нямаше кандидати. Аз очаквам да има още кандидати. Смятам, че оттеглянето ми ще бъде и за мое добро, и за добро на федерацията. Най-важните решения в общи линии бяха отчетите. Имаме преизпълнение на бюджета от миналата година. В касата имаме над 800 хиляди евро, така че нещата са положителни. Сериозно положителни", добави Георги Глушков.

#Георги Глушков #БФ Баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Монтана 2003 не трепна за внушителен старт на финала в женската А група
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 02:27 мин.
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 01:00 мин.
Чете се за: 02:45 мин.

Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 02:05 мин.
Чете се за: 04:35 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 01:17 мин.
Чете се за: 05:05 мин.
Чете се за: 00:57 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ