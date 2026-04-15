Георги Глушков: Прецених, че сега е моментът да се оттегля

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков потвърди, че няма да се кандидатира за нов мандат на предстоящото през октомври извънредно изборно Общо събрание и така централата ще има нов президент през есента.

"Днес казах, че няма да се кандидатирам за нов мандат. Три мандата стигат. Има млади хора. Има много примери и в политическия живот, и други спортни организации, където след известен брой мандати, енергията пада. Аз прецених за себе си, че това е моментът. Ще направя равносметката на 5 октомври, ще кажа и за трудностите, и за моменти, които са били много добри за нас, и за успехите, които сме постигнали. В живота на един ръководител има период, който може да бъде доста позитивен, с подкрепа и с ентусиазъм от негова страна. Критиките ги приемам, а не ги приемам като нещо лошо", коментира пред медиите Глушков след днешното редовно отчетно Общо събрание на федерацията.

"Не смятам, че има опозиция. Смятам, че хората, които участват в Общото събрание искат доброто на баскетбола и ще има сигурно размяна на идеи в следващите месеци", каза още той.



Kолкото до евентуалната поява на още кандидати, освен единствения до момента - Орлин Атанасов, настоящият президент на баскетболната централа отговори: